شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش وعمر كمال وساسو وحدوتة يطرحون "عود البطل" الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عن طرح أغنيته الجديد مع حسن شاكوش "عود البطل" وبالتعاون مع المؤلف مصطفى حدوته والموزع الموسيقى إسلام ساسو، مساء الثلاثاء القادم، فى تحدى جديد لقرار الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بمنع مطربى المهرجانات من الغناء.

وقال صناع الأغنية، فى مقطع فيديو نشره إسلام ساسو، عبر حسابه على انستجرام: "عود البطل يوم التلات الساعة 6، حاجة هتعجبكم وهتعدى بنت الجيران وهتكسر مصر".

وكان عمر كمال أعلن عن إحيائه 3 حفلات غنائية، مع صديقه حسن شاكوش خلال الشهر القادم فى لبنان.

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ونشر كمال، عبر صفحته على فيسبوك، البوستر الدعائى للحفل، صحبها بتعليق مقتضب: "12 و13 و14 الشهر الجاى فى لبنان".

ويواصل المطرب الشعبى عمر كمال وزميله حسن شاكوش تعاونهما بإطلاق أغنية جديدة فى ظل أزمة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هانى شاكر، معه وزملائه المطربين الشعبيين، وإصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات الشعبية من الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية، حيث وعد عمر كمال، وحسن شاكوش، الجمهور بطرح أغنية جديدة خلال أيام قليلة.

وطالب عمر كمال الجمهور بمساندتهم ودعمهم، بعدما أوضح أن الأغنية الجديدة التى تحمل اسم "عود البطل"، ستكون بالتعاون مع حسن شاكوش ومصطفى حدوته وإسلام ساسو، كما ردد عمر كمال وشاكوش كوبليه من الأغنية، التى تقول كلماتها: "عود البنات عالى شقلب لى أنا حالى يرخصلك الغالى ياللى سحرتينى.. عود البطل ملفوف وأنا لسه ياما هشوف جايلك ومش مكسوف ياللى سحرتينى.. واخدانى عالهادى وجمالها مش عادى".

وكان الفنان هانى شاكر، فتح النار على مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.