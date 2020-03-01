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جينيفر لوبيز تتحدى الـ50 فى ظهور شبابى مشرق بالأصفر مع أوبرا وينفرى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الإعلامية والمنتجة العالمية الأمريكية أوبرا وينفرى، بحلقتها الخاصة فى برنامجها "2020 Vision tour"، السبت، النجمة العالمية جينيفر لوبيز، التى احتفت بها أوبرا بسبب طاقتها المتجددة ونشاطها الغالب على عمرها بعد وصولها للخمسين، حيث أطلت بمظهر أنيق للغاية فى ملابس باللون الأصفر الزاهى، أذهلت أوبرا والعاملين على البرنامج والجمهور على حد سواء.

 

ورغم ما أفيد به بأن جينيفر لوبيز تستعد للبدء فى التخطيط لحفل زفافها إلى أليكس رودريجيز بعد أن أمضت عامًا راقياً بما فى ذلك فيلم ناجح وأداء مشهور فى Super Bowl، لكن جنيفر لوبيز ما زالت تجد الوقت، لحضور "2020 Vision tour"، مع الإعلامية أوبرا وينفرى.

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وكانت الممثلة والمغنية البالغة من العمر 50 عامًا تتطلع إليها فى المنتدى فى إنجلوود، كاليفورنيا، بفضل بدلتها الصفراء النابضة بالحياة، وظهرت جينيفر لامعة ومشرقة بابتسامة مميزة عند وصولها على خشبة المسرح لمصافحة أوبرا البالغة من العمر 66 عامًا، وكانت تتزين جينيفر فى ملابس صفراء من الكنارى مع سروال واسع، وكانت ترتدى قميصًا رائعًا معانقًا مع بلوزة صفراء مربوطة فوق كتف واحد وتتدلى إلى جانبها.

 

وأشرق جمال جينيفر فى زوج من الكعب الذهبى العاكس، وارتدت مجموعة رائعة من أقراط الطوق فى أذنيها، مع تسريحة شعر "كعكة"، كما فضلت أوبرا ارتداء بدلة، إضافة إلى ارتدائها أيضًا ملابس فضية متلألئة مع بلوزة بيضاء وزوجًا رائعًا من الأحذية الرمادية والأزرق، وكانت J.Lo ضيفة منطقية لجولة أوبرا 2020 Vision التى تقدمها WW (المعروفة سابقًا باسم Weight Watchers)، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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وسجلت جينيفر بعضًا من أفضل المراجعات فى حياتها المهنية لدورها فى فيلم Hustlers الخاص بالجريمة الواقعية، حول مجموعة من متعريات النخبة التى تآمرت لتهريب عملائها البارزين وإدارة بطاقاتهم الائتمانية واستنزاف حساباتهم المصرفية وسط الخراب الاقتصادى للكساد الكبير، وفى وقت سابق من هذا الشهر، قادت عرضًا رائعًا فى الشوط الأول من Super Bowl مع شاكيرا التى تضمنت مزيجًا من أكبر أغانيها نجاحًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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