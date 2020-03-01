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شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون تخطف الأضواء مع كلبها قبل طرح فيلمها الجديد THE HIGH NOTE والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة داكوتا جونسون خلال الساعات الماضية اثناء مرورها أحد الشوارع في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، حيث التقطت عدسات الكاميرات لمصوري الباباراتزي عدة صوراً لها أثناء اصطحابها في كلبها.
وهو الأمر الذي نشره تقرير خلال موقع الديلي ميل الشهيرة الذي أكد أن نجمة فيلم The 50 Shades of Grey تمكنت من خطف الأنظار لها بتلك الإطلالة المميزة التي ظهرت بها، وأضاف التقرير أن ظهور تلك النجمة جاء بعد يومين من طرح أحدث برومو فيلمها الجديد الذي يحمل اسم THE HIGH NOTE، والذي من المفترض أن يتم طرحه مثلما ظهر في البرومو خلال شهر مايو المقبل، أي بعد شهرين من الآن.
فيلم THE HIGH NOTE تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وتحاول داكوتا جونسون أن تتغلب فيه علي لعنة فيلم The 50 Shades of Grey الذي يعتبر أشهر أفلامها السينمائية حيث يراها الكثيرون لا تتمكن من النجاح خلال مسيرتها سوي بأجزاء هذا العمل الشهير، والذي يستند في نجاحه إلي جرأته إلي حد كبير.
على جانب آخر لا زالت تعيش داكوتا جونسون حالياً "سينجل"، وذلك بعدما انفصلت خلال وقت سابق من العام الماضي عن كريس مارتس، عقب عامان قضاها كلاً من الثنائى الشهير وخطفا فيها أعين الصحف والمواقع العالمية حيث تحظي داكوتا جونسون وكريس مارتن عضو فرقة Coldplay’s بشهرة كبيرة بالإضافة إلي أن قصة حبهما كانت ساحرة للملايين حول العالم واقتربت إلى التتويج بالزواج، حتى أذاعت بعض التقارير الأجنبية صدمة لعشاقهما العام الماضي حينما أكدا انفصالهما بشكل نهائى، وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية تحديداً، فإن الثنائى أعلنا ارتباطهما فى 2017، وانفصلا في خبر كان بمثابة صدمة لكل أصدقائهما المقربين بعد إعلانهما ذلك.
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