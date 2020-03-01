منى زكي تنشر صورة لنجليها" سليم ويونس": سأفتقدكما"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت النجمة منى زكي صورة لطفليها "سليم ويونس" عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص على إنستجرام وظهر "سليم ويونس" منهمكين في اللعب، دون أن تظهر وجهيهما بشكل واضح. وكتبت: "سأفتقدكما أنتما وأميرتي". ‎وتستعد منى زكي لخوض تجربة درامية جديدة لرمضان 2020 ويشاركها البطولة محمد فراج وإخراج تامر محسن.

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