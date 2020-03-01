إيرادات السبت.. "The Invisible Man" في الصدارة و"1917" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Invisible Man" بطولة Elisabeth Moss، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 29 فبراير، إيراد قُدر بـ168 ألفًا و229 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، الذي حقق 105 آلاف و940 جنيهًا، وحصل على المركز الثالث فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، بعد تحقيقه 91 ألفًا و763 جنيها، واحتل المركز الرابع فيلم "Sonic The Hedgehog"، محققًا 86 ألفًا و680 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" محققًا 38 ألفًا و530 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 34 ألفًا و300 جنيه، وحصل على المركز السابع فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 23 ألفًا و799 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "fantasy island" محققًا 22 ألفًا و557 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 19 ألفًا و625 جنيها، وجاء في المركز العاشر فيلم "1917" بعد تحقيقه 9 آلاف و697 جنيهًا.