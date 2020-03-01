في يومه الرابع.. إيرادات "بعلم الوصول" تتجاوز 50 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "بعلم الوصول" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، بعد طرحه الأربعاء 26 فبراير في دور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم في يومه الرابع، إيراد قُدر بـ11 ألفًا و187 جنيهًا، ليصل إجمالي مع حققه في 4 أيام 52 ألفًا و678 جنيهًا.

"بعلم الوصول" تأليف وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، بسنت شوقي، رفل، لبنى ونس، ومحمد سرحان.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام، شارك الفيلم من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي، وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.