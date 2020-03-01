تراند اليوم : ممثلة مصرية تكشف سر عدم ظهورها مع زوجها: "الطلاق السبب"

كشفت الممثلة المصرية داليا مصطفى سبب توقفها عن نشر صور تجمعها بزوجها الممثل شريف سلامة،، قائلة إنها فعلت ذلك عن قصد، حتى لا تعطي أي اهتمام لمروجي شائعة طلاقهما وارتباطه بفنانة أخرى.

وكان ملاحظًا توقف داليا عن نشر صورها مع زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وفسرت ذلك في تصريح لموقع مجلة "لها" الفنية، بأنه "إذا نشرت صورًا تجمعني به سيقولون أنني منزعجة من هذه الشائعات وأريد الرد عليها وفي الحقيقة أنا لا أهتم بكل ما يقال لأنني أثق بزوجي والشائعات لا يمكن أن تؤثر على علاقتنا".

وكانت صورة لـ "داليا" مع الممثلة نجلاء بدر، والإعلامية إنجي علي خلال مشاركتهن في مهرجان أسوان لسينما المرأة قد أثارت ضجة مؤخرًا.

وظهر الثلاثي في صورة "تحت اللحاف" في غرفن النوم داخل الفندق، وعقب الجدل الذي أثارته الصورة قالت إنها لم تر فيها شيئًا، خاصة وأن ابنتها تفعل الشيء نفسه.

