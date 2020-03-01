تراند اليوم : "صافيناز" تثير الجدل بفيديو مثير مع "حمار"



أثارت الراقصة الأرمينية الأصل والتي ذيع صيتها في مصر "صافيناز"، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو لها بملابس مثيرة وهي "تركب" على الحمار في وسط الحقول الريفية.

ونشرت الراقصة الشهيرة في مصر، الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، واكتفت بالتعليق": صوفي راكبه حمار".

ويبدو أنها تشارك في أحد الأعمال الفنية التي يتم تصوير أجزاء منها في مناطق ريفية وسط الحقول.

وتلقت صافيناز حملة سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما هاجمها البعض بسبب ملابسها التي ارتدها وسط الناس البسطاء في الفلاحين.

الجدير ذكره ان صافيناز كانت قد نشرت مؤخرا صوراً من زفافها على الممثل المصري مصطفى شعبان، واكتفت بالتعليق بكتابة اسميهما مع علامات الحب والعريس والعروس، ما اثار حينها جدلا كبيرا بين الجمهور، ليتبين لاحقاً أنها مشاهد من مسلسلهما "أبو البنات" الذي عرض منذ 4 سنوات.