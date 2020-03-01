تراند اليوم : فيديو| انتحار "كارول سماحة" يستنفر الشرطة في باريس

أثارت المطربة اللبنانية كارول سماحة، حالة من الذعر أثناء تصويرها لأحد أغانيها في باريس مؤخرًا.

وكانت "كارول" تقوم بتصوير أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، وفي أحد المشاهد التي كانت تقوم بتصويرها، ظن المارة أنها ستنتحر ما أثار مخاوفهم.

وكشفت "كارول" في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق "إنستجرام" لكواليس التصوير، أن المارة ظنوا أنها ستنتحر، قبل أن تفاجئ بوجود الشرطة الفرنسية، وصعود أمن المنزل الذي كانت تصور فيه المشهد.

وأشارت إلى أنها أخبرتهم أنها تقوم بتصوير فيديو كليب، والأمر ليس حقيقيًا.

يذكر أن أغنية "مش هعيش" من كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي وتوزيع ألكساندر ميساكيان ومن إخراج جاد شويري.

