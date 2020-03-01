بعد تورم وجهها.. فريدة سيف النصر تطلب من جمهورها الدعاء

طلبت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر من جمهورها ومحبيها الدعاء بعد استيقاظها على تورم شديد فى الوجه، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتبت فريدة عبر حسابها قائلة: "ممكن تدعوا لي من قلبكم بجد أول مره أبكي زي الأطفال، أنا أصلا باتحمل لكن مش قادرة.. ده مش ماكياج ده وشي بمن دون سابق إنذار، صحيت باصوت نص الليل ودي رابع مرة يحصل لي حاجة غريبة في وشي، وأكون باشتغل يعني مش وقته، استغفر

الله أحسن من غيرنا، سامحني والنبي، اللهم لا اعتراض".

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وتابعت: "عاملة زي الكورة الكفر، عينيه مقفولة وبوءي مدلدل حتى حواجبي وارمة، يخرب بيت كده، أنا اديتكم نص الوش علشان حقيقي مش أنا رعب، والله تغيير سريع، سبحان الله والحمدلله مش هزار تحت أسنان سليمة 4 خراريج إزاي مش عارفين عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستني الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قوية واوجمنتين وبعدين يقرر في

ايه؟ هو نفسه بيسأل في إيه؟ هو أنا اللي هاعرف يادكتوووووور".

وأضافت: "وطبعًا الفليكتور منيمني على روحي لأن الألم الحمدلله ما يتحملوش إلا حد مستسلم لإرادة ربنا ويشكره.. المشكلة الشغل ومافيش وقت لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا زم يصوروا من غيري وأنا وافقت هاعمل ايه!..؟؟ قدر الله وماشاء فعل حاضر حبيبي يا ربنا كل اللي تجيبه راضية والحمدلله هو مابيجيبش حاجة وحشة أبدًا قضا أخف من قضا لو هافدي الغاليين كلهم أنا جاهزة.. ادعوا لي..آسفة عالصورة بس أنتم حبايبي وهاتتحملوا ده أنا لسه منزله عالصفحة لايف بالنظارة الفراشة إمبارح باين طلعت فراشة ملوثة.. الآذان سلام بقي".