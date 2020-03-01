ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​فريدة سيف النصر​، صورة صادمة لها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها ورم شديد في وجهها من دون أن يكون نتيجة إجرائها عمليات تجميل في الوجه، وناشدت فريدة متابعيها وزملائها بالدعاء لها لتخطي محنتها.

وعلّقت فريدة سيف النصر على الصورة قائلة: "ممكن تدعوا لي من قلبكم.. بجد أول مرة أبكي زي الأطفال.. أنا أصلًا بتحمل لكن مش قادرة.. ده مش ماكياج ده وشى بدون سابق إنذار صحيت بصوت نص الليل ودى رابع مرة يحصل لى حاجة غريبة فى وشى وأكون بشتغل.. يعنى مش وقته".

وأضافت فريدة باكية "استغفر الله.. أحسن من غيرنا سامحنى والنبى اللهم لا اعتراض.. عاملة زى الكورة الكفر عينيا مقفولة وبوءى مدلدل حتى حواجبى وارمه.. يخرب بيت كده أنا اديتكم نص الوش علشان حقيقى مش أنا.. رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمد لله.. مش هزار.. تحت أسنان سليمة 4 خراريج إزاى مش عارفين.. عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستنى الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قوية وأوجمنتين.. وبعدين يقرر فى إيه؟".

وتابعت سيف النصر قائلة: "هو نفسه بيسأل فى إيه؟.. هو أنا اللى هاعرف يا دكتور.. وطبعًا الفليكتور منيمنى على روحى لأن الألم الحمد لله ما يتحملوش إلا حد مستسلم لإرادة ربنا ويشكره.. المشكلة الشغل ومفيش وقت لا حول ولا قوة إلا بالله.. لازم يصوروا من غيرى وأنا وافقت هاعمل إيه!..؟؟".

وختمت بالقول:"قدر الله وما شاء فعل.. حاضر حبيبى يا ربنا كل اللى تجيبه راضيه والحمد لله هو ما بيجيبش حاجة وحشة أبدًا قضا أخف من قضا لو هافدى الغاليين كلهم أنا جاهزة.. ادعوا لى.. آسفة عالصورة بس أنتم حبايبى وهاتتحملوا ده أنا لسه منزله عالصفحة لايف بالنظارة الفراشة امبارح باين طلعت فراشه ملوثة.. الآذان سلام بقى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ورم يشوه وجه فريدة سيف النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.