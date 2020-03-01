ميرنا وليد - بيروت - تحافظ الممثلة المصرية ​منى زكي​ على إخفاء حياتها الشخصية بعيداً متناول مواقع التواصل الإجتماعي والإعلام، إذ قررت وزوجها الممثل المصري أحمد حلمي عدم نشر أي صور تخص أولادهما، لكن يبدو أن منى أصبحت متصالحة مع الموضوع بعدما كبر طفليها في السنّ حيث نشرت صورة لهما"سليم ويونس" على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من دون أن تظهر ملامح وجههما بشكل واضح.

وكتبت منى زكي على الصورة لتصفهما برجال العصابة وتؤكد أنها ستشتاق لهما ولشقيقتهما الأميرة "لي لي".

يشار إلى أن منى زكي تنشغل في تصوير مسلسلها الجديد الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2020، والذي لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، ويشاركها في بطولته محمد فراج، أما القصة والإخراج لتامر محسن.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - أول ظهور لطفلي منى زكي وأحمد حلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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