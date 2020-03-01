هل كتبت رغدة قصة حياتها لتمثلها؟

ميرنا وليد - بيروت - تردّد مؤخراً أن الممثلة السورية رغدة قد لجأت الى كتابة قصة حياتها من أجل ظهورها كعمل فني درامي، لكنها خرجت عن صمتها ونفت الفكرة مؤكدة: "لم أكتب قصة حياتي فما تردد ليس له أساس من الصحة فما قمت بكتابته هي رواية عادية جدا"، بحسب ما ورد في صحيفة الوطن المصرية.

الجدير ذكره أن رغدة عرض لها مؤخرا مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وأنجي شرف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.