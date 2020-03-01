شاهد .. لحظة سقوط أوبرا وينفري على المسرح

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 11:45 صباحاً - تعرضت الإعلامية الأمريكية ” أوبرا وينفري ” إلى موقف محرج على المسرح أثناء حديثها ضمن فعاليات رؤيتها لعام 2020 تحت عنوان ” حياتك تحت المجهر ” في مدينة لوس أنجلوس .
حيث تحدثت أوبرا وينفري حول التوازن والقدرة وماذا يعني ذلك بالنسبة لها قائلة : ” القدرة بالنسبة لي تعني أن كل الأشياء في حالة توازن .. والتوازن لا يعني أن كل الأشياء متساوية في كل الأوقات ” .
وخلال حديثها تعثرت بشكل مفاجئ وسقطت أرضا : ” آسفة .. يبدو إنني اخترت الحذاء الخاطئ ” .
وكانت أوبرا وينفري قد اعتمدت في جولتها التحفيزية على 9 محطات شملت عددا من المشاهير منهم ليدي غاغا ودواين جونسون وميشيل أوباما .
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