ما حقيقة إصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس "كورونا"؟

الأحد 1 مارس 2020

تغيب الفنان المصري عادل إمام عن حضور الدورة الـ68 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، الذي منحه هذا العام جائزة الريادة، وتسلمها عنه ابنه المخرج رامي إمام.



وأكد نجل الفنان المصري أن والده تعرض لنزلة برد شديدة أجبرته على الالتزام بالمنزل، مداعبا الحضور:" الزعيم عنده نزلة برد شديدة لكن مش كورونا."

وعبر رامي إمام عن سعادته بالتواجد وسط عدد من القامات الفنية لتسلم الجائزة عن والده، الذي أرسل سلامه لجميع الحضور واعتذر عن عدم التواجد.

يشار إلى أن "إمام" كان قد غاب عن حضور عزاء الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أقيم، الجمعة، نظرا لحالته الصحية أيضا، وهو ما أثار العديد من التكهنات.

Advertisements

ونفى "إمام" الشائعات التي ترددت، مؤخرًا، عن تدهور الحالة الصحية لوالده، وعدم قدرته على استكمال تصوير مسلسل "فالنتينو" المزمع عرضه رمضان المقبل.

ويلعب الزعيم خلال مسلسل "فالنتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبدالمجيد فالنتينو، ويواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

وحرصت النجمة المصرية شيريهان على الدعاء للزعيم عادل أمام بالشفاء، في تغريده نشرتها، عبر حسابها بتويتر، وقالت: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامه عادل إمام".

ومسلسل " فالنتينو " من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويعود الزعيم بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضي حيث كانت أخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامي إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.