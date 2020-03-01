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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسة تمنع "انتحار" الفنانة كارول سماحة والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حالة من الجدل فى فرنسا بسبب وقوفها أعلى شرفة منزل، مما أثار الفزع لدى المارة، حيث اعتقد الناس أنها تحاول الانتحار، وحاولوا التدخل لإقناعها بالعدول عن ذلك، إضافة إلى تدخل الشرطة الفرنسية، حيث دخل أفراد الأمن للمنزل من أجل التحقيق معها، ليتضح أن سماحة موجودة في باريس لتصوير أغنيتها الجديدة "مش هعيش" مع المخرج جاد شويري، حيث كانت تحاول في سياق الأحداث الدرامية للعمل الانتحار.
وذكرت كارول للشرطة أن الموضوع ليس إلا تمثيل مشهد خاص بالفيديو كليب، وقدم “شويري” بدوره الإثباتات من خلال إبراز تصريح التصوير.
وأغنية “مش هعيش” هي باللهجة المصرية، وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام في مصر، استعداداً لطرحها قريباً في أوّل تعاون يجمعها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة وفقاً لموقع إيلاف
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