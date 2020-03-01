ياسين أحمد السقا لوالده في عيد ميلاده: أنت مثلي الأعلى

متابعة بتجـــــــرد: شارك ياسين ابن النجم المصري أحمد السقا، صوراً على إنستغرام، تجمعه بوالده بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق يوم 29 فبراير. ويظهران فيها خلال مراحل مختلفة من عمر ياسين. الصور التي نشرها على إنستغرام تسلط الضوء على مراحل مختلفة من عمر ياسين مع والده السقا.

يحتفل بعيد ميلاده في موعده كل 4 سنوات

كتب ياسين في منشوره “عيد ميلاد سعيد إلى قدوتي، إلى نجم جيلنا، والسند الحقيقي لعائلتنا، والشخص الأول في حياتي، دائماً وأبداً”.

ونشر فيديو آخر، فيه مجموعة من الأمور الإيجابية التي قالها عددٌ من نجوم مصر والوطن العربي عن أحمد السقا.

من بين هؤلاء النجوم أحمد زاهر، إنجي المقدم، المخرج محمد سامي وزوجته الممثلة مي عمر، منة شلبي ومحمود عبد المغني وغيرهم.

يحتفل بعيد ميلاده في موعده كل 4 سنوات

يبلغ أحمد السقا اليوم السابعة والأربعين، وهو يحتفل بعيد ميلاده عادةً في الأول من مارس، إلا أنه استغل كون هذا العام عاماً كبيساً، ليحتفل بعيده في موعده.

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النجم المصري متزوج من مها الصغير عام 1999، ولهما ثلاثة أبناء، هم ياسين، نادية، وحمزة. ويبدو أن ياسين يهوى الفن كوالده، إذ سافر لدراسة الإخراج في الولايات المتحدة الأميركية.

مشوار فني عمره أكثر من 30 عاماً

بدأ أحمد السقا مشواره الفني بدأ عام 1987. شارك خلال أكثر من 30 عاماً، عدداً كبيراً من نجوم مصر والوطن العربي، في مجموعةٍ من الأعمال السينمائية والمسرحية، والدراما التلفزيونية.

شكل ثنائياً ناجحاً مع النجمة منى زكي. وتقاسم معها بطولة عددٍ كبيرٍ من أعماله الفنية من بينها، أفريكانو، مافيا، تيمور وشفيقة، ومسرحية عفروتو.

ويتحدث السقا دائماً عن علاقة الصداقة التي تجمع بين عائلته وعائلة منى زكي. كما تربطه صداقة قوية مع كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي، الذي اشترك معه في عددٍ من الأعمال الفنية.

في الوقت الراهن، ينتظر محبو النجم المصري، عرض فيلم العنكبوت، المقرر طرحه في دور السينما، في موسم عيد الفطر المقبل. ويتشارك بطولته مع منى زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، ويسرا اللوزي.