كيت بلانشيت: المرأة تعاني من التهميش في هوليوود والعالم

متابعة بتجــــــــــرد: دعت النجمة الأسترالية كيت بلانشيت إلى تجاوز إدانة المنتج هارفي واينشتين بتهمة التحرش بالنساء، ومحاولة خلق ثقافة جديدة في هوليوود تؤسس للمساواة بين الجنسين في الأدوار والأجور والتقدير المعنوي والأدبي.

وأكدت بلانشيت أن ما حدث في هوليوود دليل على المعاناة المتزايدة للمرأة في العالم، من حيث تهميش دورها، وزيادة الضغوط عليها، والظلم الذي تواجهه في تفاصيل الحياة اليومية.

وقالت النجمة الأسترالية: إن معظمنا لا يستطيع ادِّعاء البراءة في تلك القضية، لأنه متورط سواء بالصمت أو التواطؤ، ولكن المهم الآن، لا للانتقام، بل تحقيق العدالة وتأسيس نظام جديد أكثر يحقق المساواة.

وأشارت بلانشيت إلى أن أعداد النساء في صناعة السينما زادت بدرجة كبيرة، لافتة إلى أنها كانت في بداية حياتها الفنية منذ 20 عاماً، واحدة بين 35 رجلاً.

Advertisements

وكانت قد اتهمت المنتج الهوليوودي بارتكاب أعمال غير ملائمة تجاهها.

من جانب آخر، تستعد النجمة الأسترالية لبدء تصوير مشاهدها في فيلم بعنوان Nightmare Alley أو «كابوس في الزقاق»، من إخراج جويليرمو ديل تورو، ويشاركها البطولة فيه برادلي كوبر، توني كوليت، وريتشارد جنكينز، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه لويليام جريشام.

وربما لا يعرف كثيرون، أن بداية بلانشيت كانت أمام النجم المصري أحمد زكي كفتاة كومبارس في فيلم «كابوريا».