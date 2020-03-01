فيلم صربي يحصد جائزة تصويت الجمهور في “برلين السينمائي”

متابعة بتجـــــــــرد: بدأ مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) في طرح جوائزه اليوم السبت، حيث فاز المخرج الصربي سردان جولوبوفيتش بجائزة تصويت الجمهور لأفضل فيلم في فئة البانوراما في المهرجان، التي تركز على أفلام لمخرجين شباب صاعدين.

وفيلم جولوبوفيتش “أوتاتس” ومعناه (الأب) هو فيلم درامي مؤثر يسرد قصة أب يكافح نظام الرعاية الاجتماعية ليتمكن من رؤية أطفاله. وتعتمد جائزة فئة البانوراما على أصوات رواد السينما الذين يحضرون عروض الأفلام المصنفة ضمن هذه الفئة.

وذكر المهرجان لدى الإعلان عن الجائزة: “سردان جولوبوفيتش يقدم قصة مؤثرة حول عدم المساواة”. وتم عرض 36 فيلماً روائياً أنتجتها 30 دولة ضمن فئة البانوراما خلال نسخة العام الجاري من المهرجان.

وشكل الإعلان عن جوائز البانوراما جزءاً من التحضير لإعلان جوائز مسابقة برليناله في حفل فخم في وقت لاحق من اليوم السبت.

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وفاز الصحافي الاستقصائي والمخرج الأمريكي ديفيد فرانس بجائزة فئة البانوراما لأفضل فيلم وثائقي عن فيلمه “ويلكم تو تشيشنيا” ومعناه (مرحباً بكم في الشيشان).

ويتنافس على جائزة الدب الذهبي هذا العام 18 فيلماً. وتُمنح جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم، بينما تُمنح الدببة الفضية على سبيل المثال لأفضل مخرج وأفضل ممثل.

ويعد برليناله من أهم المهرجانات السينمائية في العالم بجانب كان وفينيسيا.

ويقود الممثل البريطاني جيرمي أيرونز لجنة التحكيم هذا العام. وتضم اللجنة نجوماً مثل الممثلة الفرنسية برنيس بيجو والممثل الإيطالي لوكا مارينيلي.