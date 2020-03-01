تصنيف TikTok كتطبيق تجسس

متابعة بتجــــــــرد: هاجم الرئيس التنفيذي لشبكة Reddit ستيف هوفمان تطبيق الفيديو الشهير TikTok بتصريحات نارية واصفاً إياه «بالطفيليات البدائية» وقارنه بالكثير من برامج التجسس، ونبعت تصريحات هوفمان من استخدام النظام لبصمة الجهاز لتتبع سلوك المستخدم.

وأجاب هوفمان على سؤال من أحد الحاضرين في مؤتمر للشركة حول ما يمكن للشركات الناشئة تعلّمه من نجاح TikTok، وقال إنه لا يستطيع التفكير بالمستوى الذي يقدّمه مطورو التطبيق، ونصح الجميع بعدم تثبيته على أجهزتهم لأنه تطبيق تجسس.

وانضمت تصريحات هوفمان لعدد من الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا التي وجّهت اتهامات مماثلة لتطبيق TikTok، وذلك إلى جانب تحقيقات من جهات رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية حول استخدام التطبيق لوسائل تتبع من خلال المتصفح والصوت.