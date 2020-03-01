لماذا لا يتكلم “مستر بين”؟

متابعة بتجــــــــرد: لعل الكثيرين من محبي سيد الكوميديا الصامتة خليفة شارلي شابلن “مستر بين” الممثل البريطاني روان أتيكنسون لا يعرفون الأسباب التي دفعته إلى تبني الكوميديا الصامتة التي برع فيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومة تؤكد أن “مستر بن” يعاني من التأتأة حتى يومنا هذا ما دفعه لابتكار شخصية لا تتكلم إلا نادراً، مؤكدين أن هذه المشكلة جعلته ينطوي على حياته الشخصية ولا يحبذ كثيراً المقابلات العامة فهو بالكاد يتحدث للناس، وهذا السبب الذي دفعه للابتعاد عن الناس.

وأجمع ناشطون عبر تويتر على أن “مستر بن” بالرغم من حرصه على الابتعاد عن وسائل الإعلام ورغبته المُلحة في أن تبقى صورته عالقة عند المتلقين كـ “مستر بين”، إلا أنه نجح في رسم الابتسامة بين كل شعوب العالم.