هجوم على عمرو دياب بسبب أغنية لـ رامي صبري

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت أغنية “زي مانتي” التي طرحها الفنان عمرو دياب، في ألبومه الأخير “سهران”، أزمة كبيرة بعدما تم تداولها بصوت الفنان رامي صبري وهو يغنيها مع إضافة كوبليه جديد، وتسببت الأغنية في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم جمهور رامي صبري، عمرو دياب بسرقة أغنية “زي مانتي” التي كان قد سجّلها “صبري” في وقت سابق ليطرحها في ألبومه الجديد.

ولم يقف جمهور عمرو دياب صامتاً أما اتهامات جمهور رامي حيث دافعوا عنه، واتهموا رامي صبري بمحاولة إثارة البلبلة، والإيحاء بأن أغنية “زي مانتي” كانت معروضة عليه قبل عمرو دياب لكي يصبح تريند وحديث مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر ان رامي صبري طرح مؤخراً أغنية “حياتي مش تمام”، على “يوتيوب”، وحققت نجاحاً ملحوظاً منذ طرحها.

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