ذا فويس كيدز يعود مع أنابيلا هلال.. هل يؤجل كورونا الحلقة الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يترقب الجمهور الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" والتي ستُعرض السبت المقبل لمعرفة صاحب اللقب في الموسم الثالث من البرنامج، بعد تأهل متسابقين من كل فريق في حلقة المواجهة الأخيرة والتي عُرضت يوم أمس.

وبدأت الحلقة مع فريق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، وبعد غناء المتسابقين الـ5 اختار الحلاني الطفلة آمنة، بالإضافة للطفل محمد إبراهيم للمنافسة بهما في الحلقة النهائية.

لتنتقل بعدها المنافسة إلى فريق الفنانة نانسي عجرم، التي بدورها اختارت الطفل محمد إسلام رميح، والطفل يوسف حسن واللذين استطاعا أن ينالا إعجاب اللجنة والجمهور بسبب غنائهما على المسرح.

النهاية كانت مع فريق الفنان المصري محمد حماقي، وبعدما قدمت ياسمين أسامة أغنية مميزة للراحلة ليلى مراد، اختارها حماقي للمنافسة في الحلقة النهائية إلى جانب الطفل محمد واكضيض والذي غنى "الهوى سلطان" للفنان جورج وسوف، وبهذا يتنافس متسابقين من كل فريق في الحلقة النهائية والتي سيكون الحكم فيها تصويت الجمهور.

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واختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإطلالتها خلال الحلقة توب باللون الذهبي مع بنطلون أسود تميز بوجود شاحط طويل زاد من أناقة الإطلالة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها مُنسدلًا بدون أي تكليف مع مكياج ناسب ظهورها.

فيما تألقت المذيعة أنابيلا هلال والتي اختارت لإطلالتها الأولى في البرنامج فستان طويل أوف وايت مع أكمام باللون الفضي اللامع، وتصدرت هلال حديث السوشال ميديا بظهورها الأول بعد انسحاب المصرية ناردين فرج، واعتبر البعض أنها الأفضل في هذا المجال.

وعلى صعيد آخر وبعد إعلان أن الحلقة القادمة ستكون مباشرة، طالب عدد من رواد السوشال ميديا بتأجيل الحلقة، أو على الأقل جعلها بدون جمهور وذلك بسبب فيروس "كورونا"، خاصةً أنه تم رصد ما يقارب الـ 8 حالات في لبنان، بالإضافة إلى أنَ أغلب المتسابقين من بلدان مختلفة ووصولهم إلى لبنان سيكون عبر طائرات مما يزيد من حالة القلق على صحة الأطفال والجمهور الذي سيتواجد في المسرح، لا سيّما أن انتشار كورونا يحدث عبر الرذاذ ولذلك تكون التجمعات مكان خطر ويساعد على انتشار المرض بشكل أكبر.

ويبقى السؤال المطروح الآن هل تقرر إدارة البرنامج تأجيل الحلقة إلى إشعار آخر، أم تجعلها بدون جمهور مع الحرص على سلامة الجميع؟!