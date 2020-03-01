أوبرا وينفري تسقط بعنف على وجهها بينما كانت تتحدث عن التوازن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت سيّدة البرامج الحوارية أوبرا وينفري بشكل عنيف على المسرح، أثناء حديثها خلال منتدى "حياتك تحت المجهر"، ضمن فعاليات رؤيتها لعام 2020 التي أطلقتها مؤخرًا.

وتداول كثيرون مقطع فيديو من الفعالية التي استضافتها مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية، حيث ظهرت أوبرا وهي تتحدث على المسرح عن القدرة والتوازن وكيفية التعامل مع الصعوبات في الحياة.

وقالت أوبرا قبل سقوطها مباشرة: "القدرة بالنسبة لي تعني أن كل الأشياء في حالة توازن، والتوازن لا يعني أن كل الأشياء متساوية في كل الأوقات".

وكانت وينفري تسير على المسرح ممسكة بالميكروفون، ثم فجأة تعثرت فيما يبدو بسبب حذائها، وسقطت على وجهها ويدها بشكلٍ عنيف.

وتداركت أوبرا الموقف ومازحت الحاضرين قائلة: "آسفة، يبدو أنني اخترت الحذاء الخاطئ".

وعلى صعيدٍ مُتّصل، ستحضر الإعلامية الأمريكية آخر فعالية ضمن جولتها الكبرى في 7 مارس المقبل، بـ دنفر وكولورادو، مع الضيفة التي تكون صديقتها المُقرّبة غايل كينج.

واعتمدت جولة وينفري التحفيزية على 9 محطات، شملت عددًا من المشاهير منهم ليدي غاغا ودواين جونسون وميشيل أوباما.

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وتحدثت أوبرا عن فكرة إطلاقها جولة تحفيزية، قائلة: "أصعب شيء قمت به على الإطلاق هو أن أطلب من كل هؤلاء الأشخاص القدوم في جولة، سعيدة حقًا لأنهم جميعًا قبلوا دعوتي".

وكانت أوبرا وينفري كشفت عن كرهها ليوم عيد الحب، قائلة في مقال نشرته إحدى المجلات تحت عنوان "ما أعرفه بالتأكيد"، إن صديقًا قديمًا "دمر" ذلك اليوم في مخيلتها، وعلى الرغم من مرور سنوات على انتهاء العلاقة بينهما، إلا أنها أعلنت منذ ذلك أن يوم 14 شباط/فبراير سيكون له دلالة سلبية عندها.

وقالت وينفري: "العديد من الأشخاص يعتبرون بأن يوم الحب هو أكبر أيامهم ويستعدون له جيدًا ويخططون له، لكنني لم أكن منهم منذ كنت متسابقة شابة في مسابقة ملكة جمال أمريكا للسود".

وأضافت: "كانت العديد من الفتيات الأخريات يتلقين الزهور والهدايا من المحبين، لكن صديقي في ذلك الوقت، بوبا - نعم اسمه الحقيقي - لم يرسل لي أي شيء"، وهو الأمر الذي جعل قلب وينفري يتحطم حينها.

وتابعت: "شعرت بالسوء حيال ذلك وشكوت أمري إلى متسابقة كانت معي، ولكنني بعدها وضعت هذه الحكمة في رأسي وقلت: أيها الفتاة، إذا وضع رجلك زهرة في عقلك، فلن تحتاجي إلى زهور تضعينها في مزهرية!".