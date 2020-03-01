أحمد خميس يتعرض للسخرية بسبب بكائه على فراق زوجته مشاعل الشحي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر أحمد خميس زوج الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي في مقطع فيديو وهو يبكي بشدة على غياب زوجته عنه لعدة أيام بسبب سفرها لزيارة أهلها.

وقال خميس في المقطع المثير للجدل والذي ظهر فيه متأثرا وهو يبكي:"تزوجت من عروستي مشاعل، وبعد زواجنا اتمّحى فراغ كبير من قلبي"، مُضيفا: "اليوم اللي أكون بعيد عنها وما تكون جانبي بشعر بضيق، وعارف إنها موجودة ويوم ما أشوفها ما أعرف أحس إن شي ما يأكلني من الداخل".

ولقي المقطع سخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بالمبالغة في إظهار المشاعر التي لا داعي لها على حد قولهم، مؤكدين أن نشر مثل هذه الفيديوهات ليس له هدف إلا الشهرة، كما أن المقطع خال من المحتوى؛ إذ قال مغردون إنه ليس هناك داع لنشر خصوصية مشاعر الشخص للمتابعين.

وجاء في التعليقات: "أنا ما قدرت أكمله للآخر من سخافة الطرح بس أبي أعرف أنت يعني الحين ندمان إنه حبيتها من قلبك عشان اختفت عنك ٤ أيام ومشتاقلها ولا شنو السالفة؟"

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وقال آخر: "مشاعرك خلها برسالة لصاحبة الموضوع الناس وش دخلها تبكي لها"، فيما علقت أخرى: "يا ربي لا تبلانا برجال مثله أول مرة بحياتي أشوف رجال يستعطف الناس بدموع أعرف ذي حركات الحريم الرجال الحقيقي ما تنزل دمعته بسهولة".

وكعادة كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فبينما انتقد بعضهم سخافة الطرح، تعاطف بعضهم الآخر مع أحمد خميس، مؤكدين على صدق مشاعره خصوصا وأنه نشأ يتيما؛ إذ جاء في إحدى التغريدات: " أحمد خميس عاش حياته كلها يتيم الأب والأم، بلا عائلة و اتزوج إنسانة صارت كل شي في حياته صار عنده فوبيا انو يرجع وحيد لأنو جرب شعور الوحدة".

يذكر أن أحمد خميس كان كشف في وقت سابق، عن قرار اتخذه هو وزوجته مشاعل الشحي، وهو التوقف عن نشر أي تفاصيل تتعلق بحياتهما الخاصة عبر السوشال ميديا، وذلك بسبب المشاكل السلبية التي انعكست عليهما وكادت تؤدي إلى انفصالهما أكثر من مرة، فيما لم يلتزم الزوجان بهذا القرار؛ إذ إنهما يشاركان كل تفاصيل حياتهما مع المتابعين.

وتزوجت مشاعل الشحي من أحمد خميس، بعد قصة حب بينهما وذلك قبل عامين، ومنذ بداية ظهورهما على مواقع التواصل وهما يتعرضان لانتقادات بسبب نشر خصوصيتهما بشكل كبير.