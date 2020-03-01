شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أوبرا وينفرى على المسرح أثناء حديثها عن "التوازن".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الإعلامية والمنتجة العالمية الأمريكية أوبرا وينفرى، بحلقتها الخاصة فى برنامجها "2020 Vision tour"، التى استضافت خلالها النجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث نشرت أوبرا مقطع فيديو من الكواليس برفقة جينيفر التى ظهرت بإطلالة أنيقة وشابة للغاية فى ملابس باللون الأصفر الزاهى، أذهلت أوبرا والعاملين على البرنامج والجمهور على حد سواء.

ومن جهتها، وجهت أوبرا وينفرى الشكر إلى "جى لو"، وقالت فى التعليق على الفيديو، "شكرًا لك جينيفر لوبيز التى تتحدى العمر بشكل مذهل والتى حضرت إلى العرض فى هذه اللعبة المذهلة بالزى الأصفر، وأعطت معنىً جديدًا لكلمة 50.. وعلى الرغم من سقوطى (الذى أصبح الآن ميم)، فقد قدمتى لى طاقتك.. أنا الآن فى طريقى إلى المنزل لأثلج ركبتى وكاحلى".

وفى المقابل نشر موقع "usatoday"، مقطع فيديو للحظة سقوط أوبرا وينفرى على المسرح، أثناء تقديم البرنامج، وهى اللحظات التى تداولها الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ويقول تقرير الموقع الأمريكى "بدأت جولة أوبرا وينفرى الصحية فى لوس أنجلوس بداية هشة.. وتعثرت الإعلامية البالغة من العمر 66 عامًا، فى ساحة المنتدى يوم السبت خلال "رؤية أوبرا 2020: حياتك تحت المجهر" بينما كانت تتحدث بمفارقة عن "التوازن".

وقالت وينفرى، قبل أن تفقد توازنها وتقع على خشبة المسرح: "هذا هو تعريفى لما يعنيه العافية بالنسبة لى.. العافية بالنسبة لى تعنى كل الأشياء فى حالة توازن.. والتوازن لا يعنى أن كل الأشياء متساوية أو فى سلام فى جميع الأوقات".





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وأظهرت لقطات لوسائل التواصل الاجتماعى من الحاضرين أن وينفرى سقطت بقوة، وهبطت على يديها.. وأسرع مساعد مسرحى للمساعدة فى استضافة برنامج الحوارات حيث تحولت الصدمة بين الجمهور إلى تصفيق داعم"، فيما قالت وينفرى ساخرة: ""أحذية خاطئة".

وبعد استعادة رباطة جأشها، تخلصت وينفرى من كعبها المزعج واختارت أن تسير حافية القدمين لفترة من الوقت قبل أن تتحول إلى خيار أكثر راحة، وقالت "شكراً جزيلاً لكم"، ثم استأنفت حديثها قبل أن تستهزئ بفرحها: "من الجيد أن نتحدث عن التوازن والسقوط".





تشمل جولة وينفرى السياحية فى لوس أنجلوس ظهور ضيفتها جينيفر لوبيز، والتى تعرضت أيضًا فى العام 2018، لسقوط كبير خلال أداء رائع لإقامتها فى لاس فيجاس "All I Have"، وحينها عادت نجمة البوب​​، التى بدت متأثرة بالصدمة لحظات، إلى الخلف مبتسمة.



