شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا وصف ماجد المصرى صديقه أمير كرارة بـ"أبو الرجولة والجدعنة"؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان ماجد المصرى، عن سعادته بدعاء صديقه الفنان أمير كرارة، من أمام الكعبة داخل الحرم المكى الشريف فى مكة المكرمة، خلال أداء مناسك العمرة، واصفه بأنه "أبو الرجولة والجدعنة".

ونشر ماجد المصرى، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو لأمير كرارة من المسجد الحرام، قال فيه كراره للمصرى: "من أدام الكعبة بدعيلك يا ماجود، ربنا يكرمك ويصلح حالك ويرزقك ويريح قلبك ويطمن بالك، ويخليك مراتك وعيالك، وإن شاء الله تكون سنة حلوة عليك كلها خير وبركة يا حبيبى".

ورد عليه المصرى، قائلا: "حبيبى يا باشا مصر، ربنا ما يحرمنى منك يا أبو الرجولة والجدعنة"، فيما ردت أيضا رانيا أبو النصر، زوجة المصرى، قائلة: "ربنا يكرمك يا أمير وعمره مقبولة إن شاء الله".

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من جانبها، علقت الفنانة انتصار، على الفيديو، قائلة: "ربنا يكرمك يا أمير بكل اللى دعيته لأخوك ماجد المصرى".

يشار إلي أن أمير كرارة يقدم مسلسل " الاختيار" فى السباق الرمضانى المقبل، من انتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من اسر ياسين، اياد نصار، محمد رجب، فضلا عن العديد من النجوم كضيوف شرف، تأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى، ويتناول المسلسل قصة حياة أسطورة الصاعقة أحمد المنسى.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"