شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى صالح يعود إلى دهشور بعد تصوير مشاهد من "بنت القبايل" بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعود المخرج حسني صالح مخرج مسلسل " بنت القبايل " إلي القرية الريفية باستديو الجابري بدهشور اليوم الأحد بعد الانتهاء من تصوير مشاهد من المسلسل بإحدي الفيلات بقرية شبرامنت وجمعت تلك المشاهد حنان مطاوع وعمرو عبدالجليل ومازن الغرباوي وسميرة عبد العزيز وياسر صادق ومحمد عبدالجواد .

مسلسل " بنت القبايل " للمخرج حسني صالح يذاع علي قناة "الحياة" ويحقق نسبة مشاهدة كبيرة حيث يتم تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى الوقت الحالى بالتزامن مع عرضه على القناة

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المخرج حسني صالح مع النجمة سميرة عبد العزيز في مسلسل بنت القبايل

المسلسل يشارك في بطولته أيضا محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبيرعبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء على قناة "الحياة" ، حيث أشاد الجمهور بقصة المسلسل التى تعتمد على رحيل – حنان مطاوع كبيرة قبيلة الحمايدة، وتدخل فى صراعات مع العديد من كبار القبيلة، وتوالى الأحداث.