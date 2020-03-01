شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير نصف مشاهد مسلسل "حكايات بنات" وعرضه قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج مصطفى أبو سيف من تصوير نصف مشاهد مسلسل "حكايات بنات" في جزئه الرابع، المقرر عرضه خلال أيام على إحدى قنوات مجموعة المتحدة، والذى تلعب بطولته كل من ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ويشرف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام، حيث انطلق تصوير العمل يوم 29 ديسمبر الماضى ، ويشارك من الشباب كل من، حازم إيهاب، محمد يسرى، كريم العمرى، أحمد كرارة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف .

الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزئين الجديدين ، ليتم عرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحاً جيداً مع الجمهور.

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وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوى ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.

يشار إلى أن ميرنا نور الدين، انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل "بخط الأيد" بطولة النجم أحمد رزق، وشارك في بطولته سوسن بدر، ويسرا اللوزى، وندى موسى، وايمان العاصى، وأخرون، تأليف هالة الزغندى، اخراج شيرين عادل، انتاج سينرجى .