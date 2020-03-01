شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تخطف الأنظار أثناء حضورها حفلة الهضبة.. والجمهور يلتقط معها سيلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة دينا الشربينى، على التقاط الكثير من الصور مع جمهور الهضبة عمرو دياب، أثناء تواجدها داخل حفلته بمركز المنارة بالتجمع الخامس، والتقطت عدسة برنامج آراب وود، لحظات التفات جمهور الهضبة عليها لالتقاط صور سيلفي معها وهو ما استجابت له بشكل كبير وسط ترحاب كبير من الجمهور.

وقدم الهضبة العديد من أغنياته التى تنوعت بين الجديد والقديم، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "سهران"، وكان هذا الحفل شهد تأجيلا بعدما كان مقررًا إقامته مساء الجمعة، نظرًا لحالة الحداد التى تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن عمر يناهز 92 عاما.

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دينا الشربيني مع الجمهور





دينا الشربيني وفجر الهضبة عمرو دياب مفاجأة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكى وتركى آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيى وشريف بدر وعزيز الشافعى.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".