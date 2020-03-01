"إنقاذ سليمان عيد من الغرق.. ودفن هيثم زكي".. مواقف أثبتت "جدعنة وشهامة" أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان أحمد السقا، بعيد ميلاده الـ47، إذ إنه من مواليد 1 مارس 1973.

وكانت أغب التهنئات متعلقة بوصف السقا بـ"الجدع"، و"الشهم"، إذ من المعروف عنه حرصه الدائم على التواجد في كل المناسبات ودعم أصدقائه.

"الخليج 365" يستعرض أبرز مواقف السقا..

سيارة مقلوبة على الطريق

في عام 2017، انتشر مقطع فيديو للفنان أحمد السقا أمام سيارة مقلوبة على الطريق، ويطلب من المحيطين بالسيارة الابتعاد عنها.

ورفض السقا من المتواجدين حول السيارة الابتعاد مسافة كافية عن الحادث، بينما يحاول هو إبطال محرك السيارة لتجنب اشتعال الحريق بها.

ويروى شاهد العيان وصاحب الفيديو، من خلال فيسبوك، "الحادثة دى كانت قدامى حصلت فى لحظة.. الحمد لله قدر ولطف واتفجئنا بوجود أحمد السقا نزل من عربيته ووقف يساعد الناس، ودخل العربية قفل الكونتاكت وشال المفتاح علشان البنزين اللى نزل من العربية".

وفاة هيثم زكي

فضلا عن مشاركته في جنازة هيثم أحمد زكي، في نوفمبر الماضي، فإنه نزل معه إلى حيث مثواه الأخير.

وكتبت درة عبر حسابها على فيس بوك وقتها: "أحمد السقا دفن هيثم كأنه أخوه الصغير، وهو كبيرنا والراجل الجدع الطيب الشهم الحنون.. أحمد السقا مفيش زيه.. شهادة حق".

وفاة محمد أبو الوفا

في شهر يونيو الماضي، حرص الفنان احمد السقا على السفر إلى الفيوم للمشاركة في عزاء الفنان محمد أبو الوفا.

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وفاة والدتي محمد فؤاد ومحمد هنيدي

في عام 2010، توفيت والدة الفنان محمد فؤاد، وكان السقا مصابا في ساقه، ومحجوز بالمستشفى، لكنه حصل على إذن من الطبيب المعالج له وذهب لمواساة المطرب محمد فؤاد.

وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع وفاة والدة محمد هنيدي.

إنقاذ سلميان عيد

كشف الفنان أحمد السقا عن إنقاذه لسليمان عيد خلال لقائه في برنامج ""it's show time.

وقال: "في إحدى السفريات لأبي قير، طلب سليمان أن ينزل معي البحر لتنشيط عضلة قلبه، مؤكدًا أن الأخير لا يجيد السباحة، فغرق منه في المياه".

وأضاف: "نزل البحر مطلعش، فنزلت أدور عليه لاقيته خلاص بيخلص، فوضعته على الرمل، وتركته وذهبنا لنأكل، وغبنا لمدة ساعة، ولما رجعنا لاقيت جلده بيطلع في إيدي، ومصاب بحروق من الدرجة الثالثة بسبب شدة الحرارة، فروحنا بيه للمستشفى بسرعة، واتعمله اللازم".

وفاة خالد صالح وأحمد رمزي

في سبتمبر 2014، فوجئ الجميع بوفاة خالد صالح في مستشفى مجدي يعقوب للقلب بأسوان، وبمجرد علم السقا بالأمر سافر إلى أسوان، ورافق النعش، ولم يكت بالانتظار هنا.

وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع الفنان أحمد رمزي، ولكن هذه المرة كان في الساحل الشمالي.

إنقاذ علاقة فتاة وخطيبها

كادت أن تنتهي علاقة بين شاب وخطيبته بسبب رغبتها في دخول فيلم الأصليين، بينما يرغب هو مشاهدة فيلم من 30 سنة، واتهمته خطيبته بالبخل، وحين وصل الأمر إلى السقا، طلب منه التواصل معه لدعوته لدخول الفيلمين.