تراند اليوم : شاهد..فنان شهير عن زواجه من "حليمة بولند": "والله نحس"

تسببت الإعلامية الكويتية الشهيرة، بأزمة عائلية لفنان ومنتج شهير، خاصة مع زوجته بسبب الأنباء التي تحدثت عن زواجه منها، وهو ما جعله يكسر صمته وينفي هذه العلاقة.

وقال الفنان والمنتج خالد منقاح، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج " آت سي بي سي" رداً على سؤال المذيع: وش آخر أخبار حليمة بولند : :" والله حليمة صديقة .. ودي أعالج الموضوع .. فيه كثير من القنوات قالت إنها زوجتي".

وأشار إلى هذه الأخبار تسبب في مشاكل مع زوجته، وقال:"حليمة بولند نحس.. هي صديقة وبيزنس وشغل بيننا لا أقل ولا أكثر .. وحبيت أوضح لأنها أثرت عليا على مستوى العائلة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو على السوشيال ميديا، مطالبين بعدم نقل الشائعات أو الأخبار دون التأكد منها لأنها من الممكن أن تتسبب في مشاكل كبيرة وهدم أسرة.

— SBC channel (@SBC_Channel)