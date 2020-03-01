تراند اليوم : فنان كويتي ينشر فيديو مفاجئ من داخل الحجر الصحي



فاجأ الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، الجميع بنشر فيديو من داخل الحجر الصحي الخاص بكورونا في الكويت.

وقال بوشهري- الذي تم احتجازه في الحجر الصحي بعد عودته من إيران- مستعرضا فخامة الغرفة داخل الفندق الـ5 نجوم: "ولا دولة في العالم حطت رعاياها بفندق 5 نجوم.. منظمة الصحة العالمية مصدومة".

وكان بوشهري دخل الحجر الصحي بعد عودته من إيران، للتأكد من عدم انتقال الفيروس له حيث يوقع عليه الكشف الطبي، وإصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة 14 يوما المخصصة للعزل .

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