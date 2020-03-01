تراند اليوم : ممثل شهير يفتح النار على الحكومة المصرية بسبب "كورونا"

انتقد الممثل المصري المعارض، عمرو واكد التعامل الرسمي في مصر مع أزمة فيروس كورونا، عقب الإعلان عن تسجيل إصابات بالفيروس بين سائحين عقب عودتهم إلى بلادهم من مصر.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الصحة المصرية، عدم تسجيل إصابات بالفيروس، باستثناء شخص صيني – أعلن لاحقًا عن تعافيه – قالت فرنسا إن 6 سياح فرنسيين أصيبوا بالفيروس أثناء تواجدهم في مصر بينهم اثنان في حالة خطرة، كما أعلنت كندا وتايلاند عن حالتي إصابة لمواطنين كانا في مصر.

وعلق واكد عبر حسابه على موقع "تويتر": تخيل المشهد: تروح بلد زيارة وتتصاب فيها بفيروس وتخيل تبقى رابع أو خامس واحد يحصل له كده في نفس البلد ولكن كل الجهات المسئولة في البلد دي بتقول إنهم ما عندهمش فيروس وكل حاجة أمان وفل الفل عشان خايفين على السياحة".

وتساءل واكد مستنكرًا: "هل حد قاللهم إن رد فعل الموضوع ده مش هيبقى صغير على السياحة برده؟".

وفي تغريدة أخرى، انتقد واكد التهوين من أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس، معلقًا: "مقولة ان الناس بتموت من الانفلونزا اكتر من الكورونا دي مقولة مضللة جدا. لأن عدد إصابات الكورونا دلوقتي اقل بكتير جدا من إصابات الإنفلونزا".

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وتابع: "ولو عدد الإصابات بالكورونا وصل لعدد الإصابات بالإنفلونزا (حوالي مليار فرد سنويا او اكثر) النتيجة هتبقى حمادة تاني خالص".

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.‎

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

