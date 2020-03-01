بالفيديو- محمد ثروت يتحوّل الى جني علاء الدين

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​محمد ثروت​ فيديو عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، يوضح من خلاله تحضيراته المكثفة لشخصية الجني التي سيجسدها في مسرحية ​علاء الدين​.

ويشار الى أن مسرحية "علاء الدين"، تم افتتاحها في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الجدير ذكره أن مسرحية "علاء الدين" من اخراج ​مجدي الهواري​ وبطولة الممثل المصري ​أحمد عز​ ويشاركه البطولة ، تارا عماد بدور "ياسمين" ومحمد ثروت بدور "الجني"، و​هشام إسماعيل​ بدور "الوزير جعفر" و​سامي مغاوري​ بدور "السلطان"، اسلام ابراهيم بدور "قفة"، محمد جمعة بدور "فرعون".

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