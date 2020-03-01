خاص الفن- هل تكون هذه المحطة انطلاقة جديدة لـ "ليا بو شعيا" ؟

ميرنا وليد - بيروت - تتابع الممثلة اللبنانية الشابة ​ليا بو شعيا​ تصوير مشاهدها في مسلسل "النحات" لرمضان 2020 مع عدد كبير من الممثلين ابرزهم ​باسل خياط​ وأمل بوشوش . وتعتبر هذه المحطة هي بمثابة عودة لها للتمثيل او إنطلاقة جديدة بعد ان كان لها تجربة ناجحة في مسلسل "بيروت سيتي" منذ سنوات قليلة حسب ما علم موقع الخليج 365.

ينقل "النحات" قصّة "يمن" الذي يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في النحت في إحدى الجامعات، ما يضطرّه لترك والدته والإنتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده. صُور من الماضي وذاكرة حياة لا يعرفها تُغيّر مصيره ومسار حياته...

يجمع العمل نخبة من أبرز وجوه الدراما نذكر من بينهم دياموند أبو عبود و​فادي ابراهيم​ و​جوزيف بو نصّار​ ودارينا الجندي ويارا قاسم و​إيلي متري​ و​كارول عبود​ وأليكو داوود و​عصام الشناوي​ وقاسم منصور وغيرهم...

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