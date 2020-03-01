بالفيديو- أوبرا وينفري تسقط على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الإعلامية الأميركية ​أوبرا وينفري​ الى موقف محرج أثناء تحدثها على المسرح، ضمن فعاليات رؤيتها لعام 2020 تحت عنوان "حياتك تحت المجهر" في لوس أنجلوس ، وأثناء تحدث أوبرا عن القدرة والتوازن، وماذا يعني ذلك بالنسبة لها، تعثرت بشكل مفاجئ وسقطت أرضاً بطريقة محرجة على المسرح.

وقالت أوبرا قبل سقودها: "القدرة بالنسبة لي تعني أن كل الأشياء في حالة توازن، والتوازن لا يعني أن كل الأشياء متساوية في كل الأوقات".

أما عند سقوطها مباشرة، قالت ممازحة: "آسفة، يبدو أنني اخترت الحذاء الخاطئ".

وكانت جولة وينفري التحفيزية قد اعتمدت على 9 محطات، شملت عددًا من المشاهير، منهم ليدي غاغا ودواين جونسون وميشيل أوباما.

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