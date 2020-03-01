النجم الهندي سلمان خان يختار جوتام جولاتي ليشاركه "رادهي"

الأحد 1 مارس 2020

اختار النجم الهندي سلمان خان، الملقب بـ"تايجر بوليوود"، الممثل جوتام جولاتي، لينضم إلى أحدث أفلامه، الذي يحمل اسم "رادهي" ليقدم شخصية شقيقه، وذلك من بين عدة أسماء طرحت من بينها النجوم سيدهارت مالهوترا، محمد زيشان خان، وفقا للعين.



جولاتي يعد أحد أفضل اكتشافات سلمان خان الفنية خلال الخمس سنوات الماضية، وظهر لأول مرة في الموسم الثامن من برنامج "سلمان خان بيج بوص"، وفاز باللقب.

بعدها رشحه سلمان لدور مميز أمام النجم عمران هاشمي في فيلمه "أزهر" عام 2016 ليبدأ مشواره في بوليوود بالعديد من الأدوار في الأفلام والمسلسلات أشهرها "بيهين هوجي تيري" مع راج كومار راو، وكاسام سي وأوبريشن كوبرا.

Advertisements

الممثل الشاب كشف أن سلمان خان عرض عليه المشاركة أيضا في فيلمين آخرين هما "إن شاء الله"، و"وكابي إيد كابي ديوالي"، والمفترض طرحهما 2021 ولكنه حاليا سيضع كل تركيزه حول فيلم رادهي المنتظر عرضه عيد الأضحي القادم.

فيلم "رادهي" مصنف إنساني حركي، ويشارك سلمان بطولته ديشا باتاني، رانديب هودا وجاكي شروف، الفيلم من إنتاج سلمان خان وإخراج براباهو ديفا تم تحديد موعد طرحه 22 مايو/أيار المقبل.

جوتام جولاتي لم يكن أول اكتشافات سلمان خان في بوليوود حيث أن الأخير اعتاد اكتشاف وتقديم الكثير من المواهب الذين أصبحوا حاليا نجوم بوليوود أشهرهم سوناكشي سينها، زارين خان، سوراج بانتشولي، وديزي شاه.