بالصور – كارمن سليمان تحتفل بخطوبة شقيقتها بطريقتها

متابعة بتجــــــــــرد: أقامت الفنانة المصرية كارمن سليمان أمس (الجمعة)، حفلاً بسيطاً لشقيقتها فرح في باخرة على النيل للاحتفال بخطوبتها.

وشاركت متابعيها على تطبيق “انستغرام” مجموعة من الصور من الحفل الشبابي واختارت اللون الأبيض ليكون الاساس، حيث ارتدت العائلة بأكملها ملابس بيضاء، واختارت كارمن “جمبسوت” أبيض وارتدى زوجها مصطفى جاد ملابس كاجوال بيضاء، بينما ارتدت شقيقتها فرح فستاناً ناعماً أبيض اللون أيضاً، وكذلك عريسها الذي تخلى عن بدلة الزفاف الكلاسيكية وارتدى ملابس كاجوال.

وكانت سليمان، أعلنت عن خطوبة شقيقتها التي تشبهها كثيراً في حفل عائلي بسيط، وكشفت أن خطيب شقيقتها يحمل نفس اسم زوجها أيضاً.