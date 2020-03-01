نانسي عجرم تتألق بإطلالة كلاسيكية ساحرة في نصف نهائيات “ذا فويس كيدز”

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الجمهور بإطلالة أكثر من رائعة في حلقة النصف نهائيات للموسم الثالث من برنامج “ذا فويس كيدز” عبر شاشة “ام بي سي”.

نانسي نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها التقطتها في كواليس الحلقة، وكعادتها تألقت بأنوثتها وجمالها، حيث ارتدت بنطلون كلاسيكي من اللون الأسود وبلوزة مكشوفة الأكتاف من اللون الذهبي البرّاق فبدت في غاية الرقي والأناقة وسرقت كل الأنظار نحوها.

وحصدت صور نانسي عجرم مئات آلاف “الإعجابات” عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستجرام”، وانهالت عليها التعليقات من محبيها الذين أعربوا بأصدق الكلمات عن محبّتهم الكبير لها ودعهم لفريقها في البرنامج.

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وانتقل من فريق نانسي عجرم إلى الحلقة الختامية من البرنامج الأسبوع المقبل كل من الطفل يوسف حسن من مصر والطفل محمد اسلام رميح من سوريا.

ومن المعروف أن الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس كيدز” يشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب نانسي عجرم كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي.