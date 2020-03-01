قناع يكشف عن "كورونا" سريعا.. والسعر مفاجأة

سيكون بالإمكان قريبا تشخيص حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال نصف يوم، وذلك من خلال ارتداء قناع واقٍ.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العلماء بدأوا تجربة الأداة الرائدة، التي يبلغ سعرها 2 جنيه إسترليني، وأثبتت الاختبارات قدرتها بالفعل على اكتشاف مرض السل، وهو عدوى مميتة تصيب الرئة.





وأوضحت الصحيفة أن الأقنعة، التي قد تكلف بنسات حال جرى تصنيعها على نطاق أوسع، مزودة بشرائط تمتص قطيرات من أنفاس مرتديها، التي ربما تحمل آثار عدوى بكتيرية أو فيروسية.

ويمكن إجراء فحوصات على تلك الشرائط داخل المختبرات لتظهر النتائج خلال ساعات، فيما تستغرق الفحوصات الحالية لفيروس كورونا الجديد ما يصل لـ48 ساعة.

ويعتقد الباحثون من جامعة ليستر البريطانية أن الأمر قد يستغرق شهرين على الأقل قبل أن يتمكنوا من تجربة الأقنعة على مرضى مصابين بـ"كوفيد-19"، لكنهم يأملون أن يجدي الأمر نفعا؛ لأنه مرض متعلق بالجهاز التنفسي، ما يعني أنه يصيب الرئتين ويمكن أن يكون موجودا في الزفير.

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وأصيب نحو 83 ألفا حول العالم بـ"كوفيد-19"، مع وجود 22 حالة إصابة مؤكدة في المملكة المتحدة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن فريق الباحثين يتعين عليهم أولا اختبار الأقنعة على عشرات المرضى المصابين بالتهابات في الرئة، لإثبات قدرتها على التقاط جراثيم أخرى غير المسببة للسل، المصممة لها في الأساس.

وستجرى مقارنة نتائج المرضى المصابين بأمراض مثل الإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية مع نتائج مسحات الحلق، المعروف عنها دقتها.



وتوضح الاختبارات التي أجريت على مرضى السل، الذين خضعوا للاختبارات حتى الآن، أنه يمكن للأقنعة اكتشاف المرض في 90% تقريبًا من الحالات.

ويأمل الدكتور مايك بارر من جامعة ليستر وزملاؤه النجاح في هذا الأمر؛ نظرا لأن فيروس كورونا الجديد يصيب الرئتين بنفس طريقة مرض السل.

وينتشر الفيروس، الذي أسفر عن 2800 حالة وفاة حول العالم، عبر السعال والعطاس، وتتضمن أعراضه: حمى، وسعال، وصعوبة في التنفس.



