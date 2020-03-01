ساندي تكشف عن كواليس كليب "على خشبة المسرح"

كشفت الفنانة ساندي، كواليس كليب "على خشبة المسرح" والذي تحكي من خلاله مامرت به من ظروف خلال الفترة الماضية.

وقالت ان فكرة الاغنية انها لم تعد تستمع لرأى الناس، موضحة ان الشاعر اسامة محرز ذاكرها جيدا ورأي انها شخص برئ تعرض للاستغلال في حياته، لذلك اعطى للاغنية احساسها المطلوب.

وتابعت انها لاتتذكر خلال ال٣سنوات الماضية سوى انها طرحت عدد من الاعمال لم يسمعها احد، وقدمت مجموعة من الاغاني والالبومات لم يلتفت لها احد.

يذكر أن ألبوم "اتنين في واحدة" يضم 8 أغنيات هي: "كيس أسود، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، على خشبة المسرح، الرجالة ماتت في الحرب، كان عادي، ريموت حياتك، وطبع الشتا".

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