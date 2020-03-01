شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يظهر فى الحلقة الأولى والثانية من "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أحمد رزق في الحلقة الأولى والثانية فقط من مسلسل "القاهرة كابول"، للنجوم الثلاث طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، حيث بدأ تصوير مشاهده الأيام الماضية مع المخرج حسام على، وتعتمد أحداث المسلسل على 3 شخصيات رئيسية وهم.. "الإعلامي" ويجسده النجم فتحي عبد الوهاب، و"ضابط الأمن الوطني" ويجسده النجم خالد الصاوي، وشخصية "الإرهابي" والذي يجسده النجم طارق لطفي، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهررمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.

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يشار إلى أن أحمد رزق قد انتهى مؤخراً من تصوير مسلسله "بخط الإيد" الأسبوع الماضي والذى يعرض حالياً على شاشة DMC، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، حيث حقق المسلسل نجاحاً كبيرا منذ انطلاق عرضه، خاصة القضية الرئيسية التي يتناولها المسلسل وهى قضية تولى الأب تربية الأبناء.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء الأم يسرا اللوزى.