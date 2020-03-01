شكرا لقرائتكم خبر عن 991 ألف دولار إيرادات Birds of Prey فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary و Huntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".
الفيلم من بطولة مارجو روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.
كما أعلنت شركة Warner Bros بدء تصوير الجزء الثالت من سلسلة أفلام Fantastic Beasts، في ربيع عام 2020، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، وذلك بعد إعلان الشركة تأجيل الإنتاج لأجل غير مسمى خلال هذه الفترة.
وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من هذا العام، لكن تم تأجيله بعد أن قيل أن فيلم " Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" الذى طرح عام 2018 خالف التوقعات، حيث حقق في شباك التذاكر العالمى إيرادات وصلت إلى 650 مليون دولار حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".
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