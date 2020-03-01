شكرا لقرائتكم خبر عن 991 ألف دولار إيرادات Birds of Prey فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الجديد من فيلم Birds of Prey، إيرادات وصلت الي 991 الف دولار امريكي في الامارات وهو العمل الجديد الذى طرح تحت اسم " Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn "، وذلك منذ طرحه يوم 7 فبراير الجارى، ووصلت تكلفة ميزانيته إلى 84 مليون و 500 ألف دولار أمريكى، و طرح في 4236 دور عرض حول العالم، ويعد أوسع أصدار في الفترة الأخيرة.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary و Huntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

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الفيلم من بطولة مارجو روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.