شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تناقش قضية التبني فى "جمع سالم" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الفنانة زينة قضية التبني والعلاقات الأسرية في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسلها "جمع سالم"، وتشاركها في بطولة العمل الفنانة دلال عبد العزيز ومحمد علاء وملك قورة وآخرون من النجوم للمؤلف محمد نايرإخراج إيمان حداد، والذى انطلق تصويره اليوم السبت في ديكورمستشفى بالقطامية.

وتكتم صناع المسلسل على التفاصيل والفنانين المشاركين فى البطولة إلى حين الانتهاء من كافة التعاقدت والبدء فى تصوير أول المشاهد، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصويرالعمل خلال الفترة المقبلة على أن يستمرالتصوير طوال الشهر الكريم لاسيما أن الوقت المتبقى قبل حلول رمضان غيركاف لانهاء العمل.

Advertisements

ويعرض لزينة حالياً فيلم "الفلوس" الذى انطلق بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامرحسنى، وسيناريو وحوارمحمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

يشار إلى أن أخر أعمال زينة فى الدراما مسلسل "ممنوع الإقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحى وتأليف محمد الصفتى، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين، ومى القاضي ومحمد شاهين حازم سمير وعرض في عام 2018، وتدورأحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهيرالمجتمع. لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.