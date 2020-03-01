شكرا لقرائتكم خبر عن مسارح الدولة تستقبل فصل الربيع بـهولاكو و جنة هنا و إعادة الحادثة والبخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فصل الربيع يقدم مسرح الدولة عددا من العروض المتنوعة علي مسارحه، حيث يستمر مسرح الشباب تحت قيادة الفنان عادل حسان، في تقديم عرض " البخيل" علي مسرح أوبرا ملك ، النص للكاتب الفرنسي موليير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادي محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، آلاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلي أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة .





وكذلك يقدم عرض " أفراح القبة " علي مسرح العائم ، رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل ، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدي عبدالخالق، عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا رؤوف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور ،





هناك أيضا عرض بيت الأشباح تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة 30 شاب من خريجى الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك" وهم "ولاء عز الدين، محمد أشرف، باسم رضا، فادى ثروت، رامى الحجار، إسلام عبد الوهاب، أميرة عزيز، عمرو شريف، هبة قناوى، زياد عياد، أمل نور الدين، حسن مدحت، ديانا سعد، أحمد جمال، آية أحمد، محمود طلعت، أحمد أبو النجا، مى السباعى، الحسين الشمندى، محمود طوسون، حسام الشاعر، مريم الجندى، محمود الدلجمونى، محمود جودة، ريهام حسن، دينا الدينارى، محمد عمار"،وديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف .





كما يقدم مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد عرض " جنة هنا " تأليف صفاء البيلي ، إخراج محمد صابر ، وبطولة كلا من سامية عاطف ، ريم أحمد ، بالإشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف ، أشعار مسعود شومان ، ديكور وأزياء مي زهدي ، موسيقي وألحان أحمد الناصر ، إضاءة عز حلمي ، وتعبير حركي ريم أحمد .





وسيعاد تقديم عرض " الحادثة " من إنتاج مسرح الغد في محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط ، المسرحية من تأليف الكاتب لينين الرملي، بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبوبكر، فتحي الجارحي بالاشتراك مع إسلام البشبيشي، مجدي طلبة، محمد شوقي، حسام بوريو، عمر أحمد، عمرو أحمد، ومصمم ديكور محمد فتحي، وملابس أحمد فرج، وإضاءة عز حلمي، وإعداد موسيقى محمود صلاح حامد، ومكياج إسلام عباس، ودراما حركية محمد علي بكر، ومادة فيلمية شادي أحمد، ودعاية محمود حسن، ومن إخراج عمرو حسان .

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أما فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح ، تحت قيادة المخرج محمد مرسي ، فستقوم بافتتاح مسرح ليسيه الحرية التابع لها،بمشروع مائة ليلة عرض ، حيث سيتم إنتاج عشر عروض بميزانيات قليلة تعرض علي المسرح ، كما سيتم تقديم عرضين للدفعة الأولي نتاج ورشة " نجوم المستقبل " أحدهم للمخرج سعيد قابيل، والأخر للمخرج سامح بسيوني .

اما المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي فسيقدم عرض " هولاكو " العرض من تأليف فاروق جويدة ، واستعراضات مناضل عنتر ، موسيقي وألحان منير الوسيمي ، ديكور دكتور محمد الغرباوي ، وبطولة الفنان أشرف عبد الغفور ، الفنانة عفاف شعيب ، دكتور أيمن الشيوي ، أحمد صبري غباشي ، داليا هشام ، وإخراج دكتور جلال الشرقاوي

وعلي مسرح الهناجر يستعد المخرج محمد فاضل لاعادة تقديم العرض المسرحي " ديوان البقر " الذي اخرجه من قبل الراحل كرم مطاوع وهو من تاليف الكاتب المسرحي الكبير محمد ابو العلا السلاموني .



