صور| هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها.. وفنانون يهنئونها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة هاجر أحمد مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام، احتفالا بعيد ميلادها.
وظهرت في الصور وهي أمامها قطعة جاتوه ومكتوب بجوارها على الطبق: "عيد ميلاد سعيد هاجر".
وعلقت على الصور: "شكرا علي الحب والدعم اللي بيوصلي منكم، كل يوم سنة جديدة من عمري أقوى وأحلى وأسعد بإذن الله، بحبكم حب مايتوصفش من قلبي، شكرا وربنا يحميكم ويحفظكم من كل سوء أحبائي".
وتفاعل مع الصور عدد من الفنانين بينهم: أسماء جلال التي كتبت: "عيد ميلاد سعيد يا حبي".
بينما كتبت عبير صبري: "كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي وناجحة دايما"، وعلق محمد رحب: "كل سنة إنتي طيبة".
وتشارك هاجر أحمد في مسلسل الأخ الكبير، الذي يعرض حاليا على قناة "cbc"، بطولة محمد رجب، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.
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