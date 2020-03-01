شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى ضيف شرف مسلسل "حكايات بنات 4" وتصور "هجمة مرتدة" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة ندى موسى كضيفة شرف في أحداث مسلسل "حكايات بنات 4" ، الذى تلعب بطولته كل من ميرنا نور الدين وهاجر أحمد وهند عبد الحليم وأسماء جلال، للمخرج مصطفى أبو سيف، حيث تظهر ندى بشخصية مميزة خلال 5 مشاهد في إحدى حلقات المسلسل.

وفى سياق متصل، انتهى المخرج مصطفى أبو سيف من تصوير نصف مشاهد مسلسل "حكايات بنات" في جزءه الرابع، المقرر عرضه خلال أيام على أحدى قنوات مجموعة المتحدة، حيث انطلق تصوير العمل يوم 29 ديسمبر الماضى ، ويشارك من الشباب كل من، حازم إيهاب، محمد يسرى، كريم العمرى، أحمد كرارة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف .

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الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات" هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى، حيث تم التعاقد على تقديم الجزئين الجديدين ، ليتم عرضهما على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحاً جيداً مع الجمهور.

وتشارك ندى موسى في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يلعب بطولته النجم أحمد عز، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، اخراج أحمد علاء، وإنتاج سينرجى، "هجمة مرتدة" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله، محمود البزاوى، الشاب خالد أنور، محمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.