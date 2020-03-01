فيديو| "هاموت مش قادر".. رامي إمام في "مورستان" بسبب نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر المخرج رامي إمام فيديو عبر حسابه على إنستجرام، بسبب الإزعاج الذي يسبب له ابنه، لاحتفاله بعيد ميلاده.

وظهر رامي في الفيديو، داخل غرفته، وقال: "أنا قاعد في وسط مورستان رهيب، ابني عز الدين بيحتفل بعيد ميلاد، فاعزم حوالي 67 بنى آدم في البيت، ومشغلين بقالهم ساعتين أغاني أجنبي ومهرجانات، وجه يقولي الدوشة مش مضايقاك، قلته لا خالص بالعكس يا حبيبي، هاموت مش قادر يا جماعة".

وعلق على الفيديو: "عز الدين ابني احتفل بعيد ميلاده من 10 أيام في جو موسيقي صاخب، هو وأصحابه كانوا مشغلين مزيكا بجميع الأنواع الممنوع منها والمرغوب، وأنا بصراحة كان نفسي أروح أفرح معاهم، بس قلت خليهم براحتهم، إليكم ملخص الاحتفالية".

يذكر أن رامي إمام انتهي من تصوير مسلسل "فلانتينو" لوالده الفنان عادل إمام، تأليف أسمن بهجت قمر، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.