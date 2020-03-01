محمد سامي يهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المخرج محمد سامي، الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ47، الموافق اليوم 1 مارس.

ونشر "سامي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وانت طيب يا أخويا".

وعلق الفنان أحمد السقا على تهنئة سامي: "حبيبي يا سمسم، ربنا يخليك ويوفقك يارب، يا مخرج يا جامد جدا".

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ويحتفل السقا بعيد ميلاده الـ47، 1 مارس، إذ إنه من مواليد عام 1973.

وتعاون الفنان أحمد السقا مع المخرج محمد سامي في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عرض رمضان الماضي 2019.

ويواصل السقا حاليا تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، وتدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات.

"العنكبوت" بطولة: أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى.